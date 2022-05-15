حملة الكترونية واسعة تطالب المليشيا بتسليم خرائط الألغام

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب

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تنطلق مساء اليوم، حملة الكترونية للمطالبة بتسليم خرائط الألغام والبدء بحملات لازالتها. ودعت الشبكة اليمنية لمكافحة الألغام (YNMA)، للمشاركة في حملتها ‎#سلموا_خرائط_الالغام، التي تنطلق الساعة الـسابعة من مساء اليوم 15 من مايو 2022.

ووفق الشبكة، فإن الحملة تهدف إلى التذكير والتنبيه بخطر الألغام الأرضية الفتاكة على المجتمع اليمني أفراداً وجماعات، وآثارها المترتبة على حياة المدنيين.

وقالت الشبكة إنها تسعى، من خلال هذه الحملة إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي المسئولة عن زراعة الألغام لتقديم خرائط كاملة وواضحة عن حقول الألغام و العبوات المتفجرة.

، ووقف أعمال صناعة وزراعة الألغام والبدء بتطهير البلاد منها كجزء من عملية السلام.

وتؤكد التقارير الحقوقية، أن المليشيا الحوثية هي الجهة المسؤولة عن زراعة الألغام في اليمن والتي زرعت نحو مليوني لغم منذ بداية الحرب، وترفض تسليم خرائط زراعتها.

وبحسب بعض التقارير إلى أن الالغام تسببت بمقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني في مختلف مناطق البلاد.