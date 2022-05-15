آخر الاخبار

أسطورة الكاميرون يعتنق الإسلام ويختار اسما جديدا له حملة الكترونية واسعة تطالب المليشيا بتسليم خرائط الألغام انضمام مدن جديدة للاحتجاجات العارمة في إيران رغم سقوط قتلى ومتظاهرون يحرقون صورا لخامنئي ويطالبون بإسقاط النظام تعرف على السعر الجديد للدولار في مناطق الشرعية.. أسعار الصرف لأول مرة منذ عقدين.. الدولار الأمريكي على وشك التساوي مع اليورو خسوف كلّي للقمر فجر غدا الاثنين... و هذه الدول التي سيشاهدونه واشنطن ترد لأول مرة على تهديد موسكو على خلفية أزمة السويد وفنلندا والناتو الجبوبي يحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدًا. رغم الهدنة.. إصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بطائرة حوثية مفخخة استهدفت منزلاً غربي مأرب مقتل وإصابة 80 شخصا بنيران مليشيا الحوثي في محور تعز منذ بدء سريان الهدنة

تعرف على السعر الجديد للدولار في مناطق الشرعية.. أسعار الصرف

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب
عدد القراءات 610

 

أسعار صرف العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية والعربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، بالعاصمة عدن وصنعاء.

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار: شراء 558 بيع 559

الريال السعودي شراء 148 بيع 149

أسعار الصرف في عدن:

الدولار: شراء 1020 بيع 1035

الريال السعودي: شراء 268 بيع 271  

إقراء أيضاً
رغم الهدنة.. إصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بطائرة حوثية مفخخة استهدفت منزلاً غربي مأ
مقتل وإصابة 80 شخصا بنيران مليشيا الحوثي في محور تعز منذ بدء سريان الهدنة
أوقاف مأرب تدشن المراكز الصيفية للعام 2022
عاجل الارياني يكشف عن عملية إرهابية مشتركة بين تنظيم القاعدة والحوثيين
الرئيس ”رشاد العليمي“ يرفض قرارات النائب ”فرج البحسني“ ويوجه بتوقيف كل تعييناته
من الخطوط الأمامية بجبهات محافظة حجة.. الفريق المقدشي يعلن موقف قيادة الجيش من
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس