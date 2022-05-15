تعرف على السعر الجديد للدولار في مناطق الشرعية.. أسعار الصرف

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أسعار صرف العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية والعربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، بالعاصمة عدن وصنعاء.
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار: شراء 558 بيع 559
الريال السعودي شراء 148 بيع 149
أسعار الصرف في عدن:
الدولار: شراء 1020 بيع 1035
الريال السعودي: شراء 268 بيع 271