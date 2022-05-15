خسوف كلّي للقمر فجر غدا الاثنين... و هذه الدول التي سيشاهدونه

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال الفلكي السعودي خالد الزعاق، إن الخسوف الكلي للقمر والذي ستشهده الكرة الأرضية فجر غدٍ (الاثنين)، سيكون مشاهَداً في أوروبا وأفريقيا والأميركيتين وغرب العالم العربي وأجزاء من مصر، مشيراً إلى أن سكان دول الخليج وشرق العالم العربي، لن يتمكنوا من مشاهدته.

ويعد الخسوف الذي سيبدأ عند الساعة 5:27 صباح الغد بتوقيت السعودية، هو الأول من اثنين هذه السنة، وسيمثل أول قمر بدر عملاق في سنة 2022، كما ستكون مدة مرحلة الخسوف الكلي طويلة، حيث سيستغرق القمر ساعة و25 دقيقة ليمر خلال ظل الأرض، بينما تبلغ مدة جميع مراحل الخسوف 5 ساعات و18 دقيقة على مستوى الكرة الأرضية.

ويحدث الخسوف الكلي عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض، وسيكون على مسافة يوم ونصف من نقطة الحضيض -أقرب نقطة في مداره من الأرض- ما سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.3% عن المتوسط؛ ما يعني أنه خلال هذا الخسوف سيظهر كبيراً نسبياً في السماء.

وتعد بداية الخسوف الجزئي مع دخول القمر إلى ظل الأرض ويبدأ قرصه يفقد الضوء تدريجياً، وسيتبع ذلك بداية الخسوف الكلي مع دخول كامل القرص في ظل الأرض عند الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (03:29 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وسيصل إلى ذروته العظمى عند الساعة 07:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (04:11 صباحاً بتوقيت غرينتش).

منظر لخسوف كلي للقمر - أرشيفية (رويترز) كما سينتهي عند الساعة 07:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (04:53 صباحاً بتوقيت غرينتش) مع بداية خروج القمر من ظل الأرض.

وتبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي التي ستنتهي عند الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (05:55 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وتعود كامل إضاءة القمر وينتهي الحدث الرئيسي.

يشار إلى أن وصف خسوف القمر الكلي بالقمر الدموي أو قمر الدم، ظهرت للمرة الأولى في عام 2013 وأصبح هذا المصطلح يستخدم عند حدوث أي خسوف كلي للقمر