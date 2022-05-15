الجبوبي يحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدًا.

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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حصل الباحث اليمني حافظ محمد عبدالله الجبوبي من كلية الحقوق بجامعة المنصورة على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدًا.

. وفي بداية المناقشة قدم الباحث عرضًا موجزًا لرسالته الموسومة ب: "الاختصاص القضائي الدولي بناءً على إرادة أطراف النزاع - دراسة مقارنة في القانون اليمني والاتفاقات الدولية"، وضح فيه أهمية رسالته وما قام بها من إجراءات، والنتائج التي توصل إليها.

. وبعد مناقشة الباحث مناقشة علنية من قبل لجنة المناقشة والحكم منحته درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدً.ا.

حضر المناقشةحضر المستشار الثقافي المساعد للشؤون المالية الأستاذ هاشم المخلافي، إضافة إلى عدد من الباحثين زملاء وأصدقاء الباحث.

شبكة مارب برس الإعلامية تبارك للباحث الجبوبي حصوله على درجة الدكتوراه.