خسوف كلّي للقمر فجر غدا الاثنين... و هذه الدول التي سيشاهدونه واشنطن ترد لأول مرة على تهديد موسكو على خلفية أزمة السويد وفنلندا والناتو الجبوبي يحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدًا. رغم الهدنة.. إصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بطائرة حوثية مفخخة استهدفت منزلاً غربي مأرب مقتل وإصابة 80 شخصا بنيران مليشيا الحوثي في محور تعز منذ بدء سريان الهدنة أوقاف مأرب تدشن المراكز الصيفية للعام 2022 عاجل الارياني يكشف عن عملية إرهابية مشتركة بين تنظيم القاعدة والحوثيين الرئيس ”رشاد العليمي“ يرفض قرارات النائب ”فرج البحسني“ ويوجه بتوقيف كل تعييناته الأخيرة (وثيقة) من الخطوط الأمامية بجبهات محافظة حجة.. الفريق المقدشي يعلن موقف قيادة الجيش من الهدنة ويؤكد الجاهزية للحرب مسلح وسط نيويورك يفرغ 70 رصاصة من سلاحه ويقتل 10 اشخاص.. تفاصيل ما حدث
حصل الباحث اليمني حافظ محمد عبدالله الجبوبي من كلية الحقوق بجامعة المنصورة على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدًا.
. وفي بداية المناقشة قدم الباحث عرضًا موجزًا لرسالته الموسومة ب: "الاختصاص القضائي الدولي بناءً على إرادة أطراف النزاع - دراسة مقارنة في القانون اليمني والاتفاقات الدولية"، وضح فيه أهمية رسالته وما قام بها من إجراءات، والنتائج التي توصل إليها.
. وبعد مناقشة الباحث مناقشة علنية من قبل لجنة المناقشة والحكم منحته درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدً.ا.
حضر المناقشةحضر المستشار الثقافي المساعد للشؤون المالية الأستاذ هاشم المخلافي، إضافة إلى عدد من الباحثين زملاء وأصدقاء الباحث.
شبكة مارب برس الإعلامية تبارك للباحث الجبوبي حصوله على درجة الدكتوراه.