رغم الهدنة.. إصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بطائرة حوثية مفخخة استهدفت منزلاً غربي مأرب

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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استهدفت طائرة حوثية مسيرة محملة بمتفجرات، الأحد، منزل أحد المواطنين في مديرية رغوان غربي محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن “طائرة حوثية مفخخة استهدفت منزل المواطن حسن محمد شعفان غربي مركز مديرية رغوان غربي محافظة مأرب”.

وأوضحت المصادر، أن انفجار الطائرة أدى إلى إصابة ثلاثة من أبناء شعفان بينهم طفلته التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات.

في 1 أبريل/ نيسان، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.