مقتل وإصابة 80 شخصا بنيران مليشيا الحوثي في محور تعز منذ بدء سريان الهدنة

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن محور تعز، الأحد، عن رصد قواته لأكثر من 1400 خرقاً للهدنة الأممية، ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال أسابيع.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن "مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية واستهداف مواقع الجيش الوطني والأحياء السكنية في تعز".

وأضاف: "رصدت قواتنا منذ مطلع أبريل الماضي 1432 خرقا للهدنة الأممية من قبل المليشيا الإرهابية في مختلف جبهات القتال والأحياء السكنية".

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهجمات الحوثية أسفرت عن "سقوط 7 شهداء و54 جريحاً من قوات الجيش والمقاومة الشعبية فيما سقط شهيدين من المواطنين وأصيب 17 آخرون".

وحسب محور تعز فقد "شملت الخروقات الحوثية استقدام تعزيزات وتحركات للأسلحة فضلاً عن حصار قناصي المليشيا للمواطنين والقصف المدفعي واستهداف المواقع والقری والأحياء السكنية ومخيمات النازحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إلى جانب زراعة الألغام وشق طرقات وإنشاء تحصينات ومواقع جديدة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 2 أبريل الماضي، بدء سريان هدنة إنسانية في جميع جبهات القتال في اليمن، إضافة إلى ترتيبات متعلقة بفك الحصار عن تعز واستئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء.