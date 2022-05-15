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أوقاف مأرب تدشن المراكز الصيفية للعام 2022

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب
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دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب ،اليوم، المراكز الصيفية للعام 2022م تنفيذا لتوجيهات وزارة الأوقاف والإرشاد، الهادفة لاستغلال العطلة الصيفية في غرس القيم الدينية والوطنية لدى النشء وطلاب وطالبات المدارس بالمحافظة.

وأكد مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد حسن القبيسي أن المراكز ستضم (20) ألف طالب وطالبة موزعين على 18 مركزا في مديريات مأرب المدينة، حريب، والوادي.

وثمن القبيسي اهتمام ومتابعة وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة بإقامة المراكز الصيفية وحرصه على تنشئة الطلاب والطالبات على القيم الدينية وحب الوطن وتعزيز قيم المحبة والتعايش والسلام، وترسيخ الهوية اليمنية ومحاربة الفكر الإمامي الطائفي العنصري السلالي.

وأوضح أن برامج المراكز ستشمل العديد من الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية والإبداعية من أجل جذب الشباب ورعايتهم واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم وقدراتهم لتأهيلها وتنميتها مستقبلا.

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