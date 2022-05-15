عاجل الارياني يكشف عن عملية إرهابية مشتركة بين تنظيم القاعدة والحوثيين

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر باشد العبارات جريمة محاولة اغتيال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة اللواء صالح علي حسن، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن.

. واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان هذه الجريمة عمل ارهابي جبان يؤكد من جديد التنسيق القائم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الارهابية "داعش، القاعدة"‏..

مؤكداً أن هذه العمليات الارهابية لن توقف مسيرة التحول السياسي في البلد، ولن تحول دون قيام الدولة والحكومة بمهامها من العاصمة المؤقتة عدن، لانتشال الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية، وتحسين الخدمات العامة والاوضاع المعيشية للمواطنين في المناطق المحررة، وتحقيق الاستقرار‏ والتنمية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاحترام اتفاق الهدنة وتنفيذ بنودها، بما في ذلك وقف انشطتها الإرهابية التي تحاول استهداف قيادات الدولة السياسية والامنية والعسكرية وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.