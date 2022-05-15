خسوف كلّي للقمر فجر غدا الاثنين... و هذه الدول التي سيشاهدونه واشنطن ترد لأول مرة على تهديد موسكو على خلفية أزمة السويد وفنلندا والناتو الجبوبي يحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدًا. رغم الهدنة.. إصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بطائرة حوثية مفخخة استهدفت منزلاً غربي مأرب مقتل وإصابة 80 شخصا بنيران مليشيا الحوثي في محور تعز منذ بدء سريان الهدنة أوقاف مأرب تدشن المراكز الصيفية للعام 2022 عاجل الارياني يكشف عن عملية إرهابية مشتركة بين تنظيم القاعدة والحوثيين الرئيس ”رشاد العليمي“ يرفض قرارات النائب ”فرج البحسني“ ويوجه بتوقيف كل تعييناته الأخيرة (وثيقة) من الخطوط الأمامية بجبهات محافظة حجة.. الفريق المقدشي يعلن موقف قيادة الجيش من الهدنة ويؤكد الجاهزية للحرب مسلح وسط نيويورك يفرغ 70 رصاصة من سلاحه ويقتل 10 اشخاص.. تفاصيل ما حدث
أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر باشد العبارات جريمة محاولة اغتيال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة اللواء صالح علي حسن، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن.
. واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان هذه الجريمة عمل ارهابي جبان يؤكد من جديد التنسيق القائم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الارهابية "داعش، القاعدة"..
مؤكداً أن هذه العمليات الارهابية لن توقف مسيرة التحول السياسي في البلد، ولن تحول دون قيام الدولة والحكومة بمهامها من العاصمة المؤقتة عدن، لانتشال الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية، وتحسين الخدمات العامة والاوضاع المعيشية للمواطنين في المناطق المحررة، وتحقيق الاستقرار والتنمية.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاحترام اتفاق الهدنة وتنفيذ بنودها، بما في ذلك وقف انشطتها الإرهابية التي تحاول استهداف قيادات الدولة السياسية والامنية والعسكرية وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.