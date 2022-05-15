الرئيس ”رشاد العليمي“ يرفض قرارات النائب ”فرج البحسني“ ويوجه بتوقيف كل تعييناته الأخيرة (وثيقة)

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشفت وثيقة أمنية عن رفض مجلس القيادة الرئاسي ووزير الداخلية للقرارات الأخيرة التي أصدرها، نائب رئيس مجلس القيادة اللواء فرج البحسني، والتي تقضي بتغيير عدد من مدراء مكاتب حكومية بوادي حضرموت.

والوثيقة، هي مذكرة موجهه من وكيل أول وزارة الداخلية، إلى مدير عام شرطة حضرموت الوادي والصحراء وقادات الوحدات الأمنية.

وقالت الوثيقة: "بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوقيف كل الاجراءات والتعيينات التي تمت من قبل عضو مجلس الرئاسة اللواء فرج سالمين البحسني ومن ضمنها تعيين مدير عام لإدارة شرطة حضرموت الوادي والصحراء".

وشددت الوثيقة، على منع دخول المعين الجديد الى الادارة العامة لشرطة حضرموت الوادي والصحراء وتوقيف أي اجراءات لدور التسليم إلا بموافقة وتوجيهات كلا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الداخلية.

والأربعاء أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، فرج البحسني، سلسلة تعيينات جديدة في هرم سلطته المحلية، منها الأجهزة الأمنية والمكاتب الإيرادية بالمحافظة، كما كلف العقيد مطيع المنهالي مديرًا عامًا للأمن والشرطة بساحل والعقيد معمّر المشجري مديرًا لشرطة السير، والرائد عبدالله بن حبيش عامًا للأمن والشرطة لمديريات وادي وصحراء المحافظة.

وكلف ناصر العامري مديرًا عامًا لفرع شركة النفط اليمنية بمديريات الوادي وصحراء حضرموت، ومحمد أمين باحيدرة مديرًا عامًا لمكتب الضرائب بساحل حضرموت، بينما كلف المحافظ العميد سعيد العوبثاني مستشارًا له لشؤون الأمن.