عاجل: تعرض قائد عسكري لمحاولة اغتيال وقوات تابعة للانتقالي تختطف عميد ومسئول كبير في الجيش

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-عدن

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نجا قائد عسكري رفيع، اليوم الاحد، من حادثة اغتيال بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر محلي أن اللواء صالح علي اليافعي قائد العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية الرابعة، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة.

ووقعت الحادثة بالقرب من شرطة مدينة المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، مع انباء عن اصابة بعض مرافقي اليافعي.

في عدن ايضا افاد مصدر محلي اخر لمأرب برس بأن قوات اللواء الخامس حزام أمني (انتقالي)، اختطفت العميد عبده قاسم البحيري رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحور تعز مع مرافقيه واقتادهم إلى جهة مجهولة،دون مزيد من التفاصيل.