عاجل: تعرض قائد عسكري لمحاولة اغتيال وقوات تابعة للانتقالي تختطف عميد ومسئول كبير في الجيش 1.5 مليون تطبيق قد يختفي من متجري آبل وغوغل... فحذرها ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم تعلن حظر التصدير صلاح يكشف عن موقفه من المشاركة في لقاء ريال مدريد مجزرة العملات المشفرة.. خسائر فادحة تثير الرعب بين المستثمرين موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة حقيقة إعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023 روسيا تتوسع مجدداً وخريطتها تتغير.. ومفاجأة بضم منطقة جديدة من دولة أوروبية في خطوة مفاجئة بورصة موسكو تقترب من تداول عملة عربية ومصر تصدر سندات باليوان الصين الحكومة الشرعية تكشف موعد انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء
نجا قائد عسكري رفيع، اليوم الاحد، من حادثة اغتيال بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال مصدر محلي أن اللواء صالح علي اليافعي قائد العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية الرابعة، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة.
ووقعت الحادثة بالقرب من شرطة مدينة المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، مع انباء عن اصابة بعض مرافقي اليافعي.
في عدن ايضا افاد مصدر محلي اخر لمأرب برس بأن قوات اللواء الخامس حزام أمني (انتقالي)، اختطفت العميد عبده قاسم البحيري رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحور تعز مع مرافقيه واقتادهم إلى جهة مجهولة،دون مزيد من التفاصيل.