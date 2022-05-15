1.5 مليون تطبيق قد يختفي من متجري آبل وغوغل... فحذرها ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم تعلن حظر التصدير صلاح يكشف عن موقفه من المشاركة في لقاء ريال مدريد مجزرة العملات المشفرة.. خسائر فادحة تثير الرعب بين المستثمرين موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة حقيقة إعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023 روسيا تتوسع مجدداً وخريطتها تتغير.. ومفاجأة بضم منطقة جديدة من دولة أوروبية في خطوة مفاجئة بورصة موسكو تقترب من تداول عملة عربية ومصر تصدر سندات باليوان الصين الحكومة الشرعية تكشف موعد انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء وفاة سبعة مواطنين اختناقا داخل بئر مياه بتعز
يضمّ متجرا آبل ستور وغوغل بلاي 1.5 مليون تطبيق لم يخضع للتحديث منذ عامين أو أكثر، وهو ما يشكّل بحسب شركتي آبل وغوغل خطراً أمنياً على مليارات مستخدمي هذه المتاجر.
ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن شركة آبل، توجيهها إنذاراً إلى مطوري هذه التطبيقات حول ضرورة تحديثها خلال شهر، وإلا فستتعرض للحذف أو الإخفاء.
وبحسب تقرير صادر عن شركة Pixalate، يحتوي متجر غوغل بلاي على أكثر من 869,000 تطبيق مهمل، بينما يضمّ متجر آبل ستور 650,000 تطبيق غير محدّث.
والخطر الأساسي بحسب تقرير هذه الشركة، أن أغلب هذه التطبيقات تتمتّع بشعبية كبيرة بين الأطفال، لكونها مرتبطة بالألعاب والتعليم، وهو ما يثير القلق من خروقات أمنية قد تستهدف خصوصية المستخدمين أو أجهزتهم، بسبب عدم تحديث الإجراءات الأمنية في هذه التطبيقات.
فالبرامج القديمة أكثر عرضة للقرصنة لأنها لا تقوم بإصلاح الأخطاء التي تكتشف بمرور الوقت.
إنستغرام/تجسس/كارل كورت/Getty تكنولوجيا حذف تطبيق للتجسس على "إنستغرام" من "غوغل بلاي" وبالفعل، بدأت غوغل بإخفاء التطبيقات القديمة، بينما تتجه آبل لخطوة مماثلة قد تنتهي بحذف التطبيقات نهائياً.
وإذا مسح بالفعل المتجران هذه التطبيقات، فإنها ستبقى موجودة على أجهزة المستخدمين.
لذا، يجب على كل مستخدم التأكد بنفسه من أن التطبيقات التي يستخدمها خضعت للتحديث، منعاً لأي اختراق ممكن