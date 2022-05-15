1.5 مليون تطبيق قد يختفي من متجري آبل وغوغل... فحذرها

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يضمّ متجرا آبل ستور وغوغل بلاي 1.5 مليون تطبيق لم يخضع للتحديث منذ عامين أو أكثر، وهو ما يشكّل بحسب شركتي آبل وغوغل خطراً أمنياً على مليارات مستخدمي هذه المتاجر.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن شركة آبل، توجيهها إنذاراً إلى مطوري هذه التطبيقات حول ضرورة تحديثها خلال شهر، وإلا فستتعرض للحذف أو الإخفاء.

وبحسب تقرير صادر عن شركة Pixalate، يحتوي متجر غوغل بلاي على أكثر من 869,000 تطبيق مهمل، بينما يضمّ متجر آبل ستور 650,000 تطبيق غير محدّث.

والخطر الأساسي بحسب تقرير هذه الشركة، أن أغلب هذه التطبيقات تتمتّع بشعبية كبيرة بين الأطفال، لكونها مرتبطة بالألعاب والتعليم، وهو ما يثير القلق من خروقات أمنية قد تستهدف خصوصية المستخدمين أو أجهزتهم، بسبب عدم تحديث الإجراءات الأمنية في هذه التطبيقات.

فالبرامج القديمة أكثر عرضة للقرصنة لأنها لا تقوم بإصلاح الأخطاء التي تكتشف بمرور الوقت.

إنستغرام/تجسس/كارل كورت/Getty تكنولوجيا حذف تطبيق للتجسس على "إنستغرام" من "غوغل بلاي" وبالفعل، بدأت غوغل بإخفاء التطبيقات القديمة، بينما تتجه آبل لخطوة مماثلة قد تنتهي بحذف التطبيقات نهائياً.

وإذا مسح بالفعل المتجران هذه التطبيقات، فإنها ستبقى موجودة على أجهزة المستخدمين.

لذا، يجب على كل مستخدم التأكد بنفسه من أن التطبيقات التي يستخدمها خضعت للتحديث، منعاً لأي اختراق ممكن