مجزرة العملات المشفرة.. خسائر فادحة تثير الرعب بين المستثمرين

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شُبّه الهبوط الحاد الذي تعرض له سوق العملات المشفرة بـ "المجزرة"، لحجم الخسائر الفادحة التي تلقتها جميع العملات، وعلى رأسها عملتي "بيتكوين" و"إيثر"، ما دفع كثير من المستثمرين للتخلص منها والتحول نحو سوق الأسهم والسندات الحكومية.

القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" تقدر بنحو 525 مليار دولار -عند سعر 27.2 ألف دولار- موزعة على أكثر من 19 مليون وحدة

وفي أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) قبل أيام سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5%، في أكبر زيادة خلال 22 عاماً، بدأت على الفور عمليات بيع كبيرة كالنار في الهشيم في سوق العملات المشفرة، مما أثار ذكريات عمليات البنوك التي هزت المستثمرين خلال الأزمة المالية لعام 2008.

فيما تُظهر التقديرات الصادرة عن موقع مراقبة الأسعار (CoinMarketCap) أن عمليات البيع أدت إلى محو أكثر من 200 مليار دولار من رأس المال السوقي في غضون 24 ساعة فقط.

ومن شأن عملية رفع أسعار الفائدة، التي يتوقع الخبراء أنها ستستمر خلال الأشهر المقبلة، أن تجعل عملية الاقتراض من البنوك أكثر تكلفة على الأفراد والشركات والحكومات، فيما يشجّعهم على إيداع الأموال للاستفادة من الفائدة المرتفعة، مما سينعكس حسب التوقعات بشكل سلبي على سوق العملات الرقمية، التي فشلت حتى الآن في اجتياز أول اختبار حقيقي للنظرية التي لطالما روجت لها بكونها الملاذ الآمن أمام موجات التضخم.

"مجزرة رقمية" في تقرير لرويترز، نقلاً عن إحصاءات من (CoinMarketCap)، انخفضت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة إلى 1.12 تريليون دولار، أي ما يقرب من ثلث ما كانت عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع حدوث أكثر من 35% من الانخفاض هذا الأسبوع. وإذا أخذنا عملة "بيتكوين" مثالاً، نجد أن القيمة السوقية للعملة تقدر بنحو 525 مليار دولار عند سعر 27.2 ألف دولار موزعة على أكثر من 19 مليون وحدة، مقارنة مع الذروة التاريخية البالغة 1.21 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جانبه صرح سكوتي سيو، مدير الاستثمار في شركة (Axion Global Asset Management)، وهي شركة مقرها هونغ كونغ تدير صندوقاً لمؤشر التشفير، "لا أعتقد أن الأسوأ قد انتهى". فيما قررت منصات تداول العملات المشفرة، مثل (Binance) و(Bybit) و(eToro)، إلى شطب عملة (Terra LUNA) التي تعرضت لأكبر خسارة بين العملات المشفرة خلال الأزمة الحالية، وذلك بعد انخفاض سعرها بنسبة 100% تقريباً، ما يثير التساؤلات عما إذا انقرضت من عالم العملات الرقمية