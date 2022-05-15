موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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يستكمل فريق ميلان رحلته لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، حين يلاقي أتالانتا في الجولة رقم 37 من المسابقة.
ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، فيما يأتي أتالانتا في المركز الثامن بـ59 نقطة.
موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي
ويحل فريق أتالانتا ضيفا ثقيلا على ميلان في ملعب "سان سيرو"، مساء الأحد في الجولة 37 من الدوري الإيطالي.
المواجهة تنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي والسادسة مساء بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي
لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لكن رابطة الدوري الإيطالي تقوم بنقل مباريات المسابقة في المنطقة العربية عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".
جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022
ميلان - 80 نقطة
إنتر ميلان - 78 نقطة
نابولي - 73 نقطة
يوفنتوس - 69 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022
تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 27 هدفا
دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 23 هدفا
لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 19 هدفا
جيوفاني سيميوني - فيرونا - 16 هدفا