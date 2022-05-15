حقيقة إعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اعتذرت الصين عن استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة "كوفيد 19"، بحسب الاتحاد القاري في بيان له اليوم، وذلك استناداً لوضع البلاد التي تكافح حالياً أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ بدء فترة تفشيه.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، بمشاركة 24 منتخباً، وذلك بعد اختيار الصين للاستضافة يونيو من العام 2019م، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية.

وقال الاتحاد القاري في بيانه "بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، قام الأخير بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023"، مضيفا أنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة بالاستضافة".