موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة حقيقة إعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023 روسيا تتوسع مجدداً وخريطتها تتغير.. ومفاجأة بضم منطقة جديدة من دولة أوروبية في خطوة مفاجئة بورصة موسكو تقترب من تداول عملة عربية ومصر تصدر سندات باليوان الصين الحكومة الشرعية تكشف موعد انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء وفاة سبعة مواطنين اختناقا داخل بئر مياه بتعز نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة معزيا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رغم الهدنة.. استشهاد أحد جنود الجيش اليمني بنيران الحوثيين غربي مأرب أطباء بلا حدود: حرب اليمن من بين أخطر الأزمات الإنسانية المنسية في العالم ”معين عبدالملك“ يوجه بسرعة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقته وتقديم إيضاحات بأسباب التعثر
اعتذرت الصين عن استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة "كوفيد 19"، بحسب الاتحاد القاري في بيان له اليوم، وذلك استناداً لوضع البلاد التي تكافح حالياً أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ بدء فترة تفشيه.
وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، بمشاركة 24 منتخباً، وذلك بعد اختيار الصين للاستضافة يونيو من العام 2019م، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية.
وقال الاتحاد القاري في بيانه "بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، قام الأخير بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023"، مضيفا أنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة بالاستضافة".