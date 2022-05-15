الحكومة الشرعية تكشف موعد انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء

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بعد إعلان موافقتها على تسيير رحلات طيران من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، كشفت الحكومة اليمنية عن إعادة جدولة انطلاق الرحلات.
فقد أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، مساء السبت، عن إعادة جدولة انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، الاثنين القادم.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أنه وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين القادم من مطار صنعاء.
كما شدد على أن تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد سيبقى هم الحكومة الأول.
وأرفق تغريدته بهاشتاغ #افتحوا_الحصار_عن_تعز، و #الهدنة_نافذة_للسلام. موافقة مشروطة ولا اعتراف بالحوثي
جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على السماح بتسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات سفر صادرة عن ميليشيا الحوثي.