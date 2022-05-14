وفاة سبعة مواطنين اختناقا داخل بئر مياه بتعز

السبت 14 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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لقي سبعة عمال يمنيين، السبت، مصرعهم نتيجة اختناقهم داخل إحدى آبار مياه الشرب بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر طبية ان سبعة مواطنين لقوا حتفهم اختناقاً أثناء محاولة انقاذ شخص غرق نتيجة الاختناق الناتج عن دخان الماطور الموجود وسط البئر، في منطقة المكيشه بمنطقة قدس مديرية المواسط.

وبحسب المصادر فقد حاول الضحايا انقاذ، فواز قائد المجن، واخيه أدهم قائد المجن الا انهم لقوا مصرعهم بسبب دخان الماطور المتواجد في البئر .

والضحايا هم:

1- طلال حزام راوح ٣٢سنه

2- هاني شرف غالب ٢٨سنه

3- محمد عبده سلام ٣٢سنه

4- اصيل طربوش درهم ٢٢سنه

5- عبدالرحمن سعيد راجح ٣٠سنه

6- أدهم قائد احمد المجن ٢٠سنه

7- فواز قائد احمد المجن ٢٧سنه.