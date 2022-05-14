وفاة سبعة مواطنين اختناقا داخل بئر مياه بتعز نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة معزيا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رغم الهدنة.. استشهاد أحد جنود الجيش اليمني بنيران الحوثيين غربي مأرب أطباء بلا حدود: حرب اليمن من بين أخطر الأزمات الإنسانية المنسية في العالم ”معين عبدالملك“ يوجه بسرعة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقته وتقديم إيضاحات بأسباب التعثر ”قمة السبع“ تدعو اليمنيين لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار ما لا يعرفه العرب عن الليمون الأسود.. المعجزة الدوائية تقرير أممي: ارتفاع وارادت ميناء الحديدة من الوقود بنحو ثلاثة أضعاف منذ بد الهُدنة عاجل أمر ملكي بتنفيذ حد الحرابة بحق جاسوس حوثي دخل السعودية .. تفاصيل موسكو تحذر من خطوة قد تعني نهاية الاتحاد الأوروبي
لقي سبعة عمال يمنيين، السبت، مصرعهم نتيجة اختناقهم داخل إحدى آبار مياه الشرب بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وقالت مصادر طبية ان سبعة مواطنين لقوا حتفهم اختناقاً أثناء محاولة انقاذ شخص غرق نتيجة الاختناق الناتج عن دخان الماطور الموجود وسط البئر، في منطقة المكيشه بمنطقة قدس مديرية المواسط.
وبحسب المصادر فقد حاول الضحايا انقاذ، فواز قائد المجن، واخيه أدهم قائد المجن الا انهم لقوا مصرعهم بسبب دخان الماطور المتواجد في البئر .
والضحايا هم:
1- طلال حزام راوح ٣٢سنه
2- هاني شرف غالب ٢٨سنه
3- محمد عبده سلام ٣٢سنه
4- اصيل طربوش درهم ٢٢سنه
5- عبدالرحمن سعيد راجح ٣٠سنه
6- أدهم قائد احمد المجن ٢٠سنه
7- فواز قائد احمد المجن ٢٧سنه.