نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة معزيا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

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بعث اللواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب برقية عزاء إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رحمه الله، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات.
وقال اللواء العرادة إن الأمة فقدت برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان زعيماً عربياً من طرازٍ فريد كانت بصماته بارزة في نهضة الإمارات العربية المتحدة والدفاع عن مكتسبات الأمة العربية والإسلامية وله أدواره التاريخية في دعم اليمن في مختلف المجالات والظروف.
وأعرب اللواء العرادة عن أحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل.. سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان