رغم الهدنة.. استشهاد أحد جنود الجيش اليمني بنيران الحوثيين غربي مأرب

السبت 14 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل أحد جنوده، بنيران مليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة مأرب (شرقي البلاد)، رغم سريان هدنة بين الطرفين.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وأفاد البيان بـ”استشهاد أحد أبطال قواتنا المسلحة وإصابة آخر، اليوم، برصاص قناصة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مارب، ضمن سلسلة خروقاتها للهدنة الأممية”.

وفي 1 أبريل/ نيسان، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.