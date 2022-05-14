أطباء بلا حدود: حرب اليمن من بين أخطر الأزمات الإنسانية المنسية في العالم

السبت 14 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد رئيس منظمة أطباء بلا حدود توماس كربيلون، السبت ، إن الحرب الدائر في اليمن، "أحد أكثر النزاعات المنسية التي استمرت لمدة 7 سنوات".

وقال في تصريحات أدلى بها لوكالة SIR الإيطالية: في بداية أبريل تم إطلاق هدنة لمدة شهرين والمفاوضات جارية لكن الأزمة الإنسانية خطيرة للغاية ويعتمد ثلثا السكان (20 مليون شخص) على المساعدات ، و 3 ملايين نازح داخليًا.

وأشار إلى أن الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد في البلاد، بشكل عام تمر بظروف مزرية، وهناك نقص في الأموال لمشاريع التنمية.

وبدأت الهدنة في اليمن منذ أبريل نيسان ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية مايو، ولم تعد القنابل تتساقط لكن الوضع الإنساني هو من أسوأ الأوضاع في العالم.

وهذه هي الهدنة الأولى منذ بدء الصراع في عام 2015، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية ، التي تقود التحالف الداعم للحكومة الشرعية ، إطلاق سراح العشرات من عناصر جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء).

ويشرح الوضع البلاد بقوله إن المفاوضين الدوليين يأملون أن تمدد الهدنة نهاية مايو المقبل ، وذلك بفضل استئناف المحادثات بين إيران والسعودية.

ويضيف: ومع ذلك ، فإن الأزمة الإنسانية تشير إلى أن 20 مليون شخص (ثلثا السكان) بحاجة إلى المساعدة، من أصل 30 مليون نسمة ، وهناك 3 ملايين نازح داخليًا. فقط أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها لجأوا إلى بلدان أخرى من شبه الجزيرة العربية ، في الولايات المتحدة أو النرويج.

يتابع: كان على معظم السكان ، لكونهم فقراء ، البقاء. اليمن ، إلى جانب إثيوبيا (تيغراي) وجنوب السودان ، من بين أخطر ثلاث أزمات إنسانية في العالم ، مع زيادة بنسبة 571٪ في عدد الأشخاص المعرضين لخطر الجوع منذ عام 2016.

ويرى أنه مع الظروف المشددة في عام 2022 ، لن يصل سوى نصف المبلغ المطلوب لدعم السكان البالغ 4.3 مليون دولار تقريبًا.

ويذهب إلى أنه في بعض مناطق البلاد ، مثل مدينة عبس ، يرتفع معدل سوء التغذية للغاية ، خاصة بين الأطفال. بسبب الحظر المفروض على بعض المواد الخام والأسعار ونقص الوقود ، لا يستطيع السكان الحصول على ما يكفي من الغذاء. لا يذهب العديد من الأطفال إلى المدرسة ، وذلك بسبب تدمير العديد من المؤسسات بسبب النزاع ، ولأنهم مضطرون إلى العمل لإعالة الأسرة.

وأُجبرت العديد من المراكز الصحية في المناطق على الإغلاق بسبب نقص الأموال. يتدفق الجميع إلى المستشفيات القليلة ، أحيانًا يكون الوقت قد فات بالفعل. خلال سبع سنوات تسببت الحرب في اليمن في مقتل حوالي 400 ألف شخص وفقًا للأمم المتحدة. هذه هي البانوراما الموصوفة لـ SIR daتوماس كوربيون ، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن.

ويقول إن المنظمة الطبية الإنسانية موجودة في 12 مستشفى و 14 مركزًا صحيًا ، يعمل بها 2700 عامل ، بما في ذلك حوالي مائة موظف أجنبي.

وتعمل جميع وكالات الأمم المتحدة وأكبر المنظمات غير الحكومية والمنظمات في شبه الجزيرة العربية المرتبطة بالعالم الإسلامي في البلاد.

ويفيد: ما زال الوقت مبكرا لرؤية نتائج الهدنة التي بدأت مع رمضان، بالطبع ، لا توجد هجمات وتفجيرات ، وهذا يريح المدنيين ، لكن هشاشة الحياة لا تزال قائمة.

و يقول كربيلون:” في الوقت الحالي لا نرى تحسنًا ملموسًا وآفاق 2022 ليست وردية للغاية.

وعن الصعوبات التي تواجهها المنظمة يؤكد كربيلون، إنه بعد الصعوبات الكبير في العام الماضي، تمكنت المنظمة مؤخرًا فقط من جلب حاويات من الأدوية والمواد اللوجستية من مستودعاتها في فرنسا وبلجيكا إلى البلاد.

يتابع: كما كان لخفض الأموال تأثير قوي على قطاع الصحة. “كان علينا التوقف عن دعم الطب الأساسي للتركيز على المستشفيات – كما يقول -. اليوم العديد من المراكز الصحية مغلقة.

ويذهب إلى أن السكان يواجهون المزيد من الصعوبات في الحصول على الرعاية لأنهم لا يستطيعون التحرك بسبب نقص البترول والموارد الاقتصادية، وهناك القليل جدا من العلاج المجاني.

ويفيد أن غرف الطوارئ في المستشفيات مزدحمة ، ويصل المرضى متأخرين ومعهم المزيد من المضاعفات: الأمراض التي يمكن علاجها بسهولة تتطلب المزيد من العلاج والاستشفاء.

ويشير إلى أنه على الرغم من أن منظمة أطباء بلا حدود تركز اهتمامها على المرضى ولا تتعامل أبدًا مع الوضع السياسي ، إلا أنه يؤكد على أهمية احترام الهدنة.

ويقول إنه صراع منسي في الغرب، لكن الوضع الاقتصادي في البلاد كارثي، لافتا إلى أن هناك أيضًا مواقع أثرية جميلة وثقافة غنية جدًا في جميع أنحاء اليمن. تشتهر صنعاء بمنازل ناطحات السحاب الطينية ، وهي مدينة رائعة ولكن السياحة قضت عليها الحرب أيضًا.

وأضاف: في العالم الغربي ، لا يوجد أي ذكر لهذا “الصراع المنسي” ربما لأنه “لا توجد موارد مهمة لصناعاتنا” ، يعلق كوربيون ، الذي يختتم باستئناف: “أولاً كان هناك وباء كوفيد ، اليوم أوكرانيا، صحيح أنه لطالما كانت هناك صراعات منسية ولكن من المهم التركيز على اليمن “.