”معين عبدالملك“ يوجه بسرعة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقته وتقديم إيضاحات بأسباب التعثر

السبت 14 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك، السبت، قيادة مصفاة عدن بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر انجاز محطة كهرباء المصفاة ووضع خطة عاجلة لاستكمالها، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً موسعاً لقيادة شركة مصافي عدن خلال زيارة تفقدية له، بينما وجه بوضع خطة زمنية عاجلة لاستكمال تشغيل المصفاة للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.

وقال "عبدالملك" إنه لن يسمح بالاختلالات التي سادت العمل في الفترة السابقة بالاستمرار، محذرا من محاسبة كل من يخل بمهامه، مشيرا إلى أن إعادة تشغيله بكامل طاقتها سوف يعود بالفائدة على العاملين فيها والمواطنين والاقتصاد بشكل عام.

وأكد أن حكومته ستقدم الدعم لتشغيل المصفاة بكامل طاقتها، بما في ذلك توفير الاحتياجات السوقية من المشتقات النفطية بالتكامل مع شركة النفط.