”معين عبدالملك“ يوجه بسرعة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقته وتقديم إيضاحات بأسباب التعثر ”قمة السبع“ تدعو اليمنيين لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار ما لا يعرفه العرب عن الليمون الأسود.. المعجزة الدوائية تقرير أممي: ارتفاع وارادت ميناء الحديدة من الوقود بنحو ثلاثة أضعاف منذ بد الهُدنة عاجل أمر ملكي بتنفيذ حد الحرابة بحق جاسوس حوثي دخل السعودية .. تفاصيل موسكو تحذر من خطوة قد تعني نهاية الاتحاد الأوروبي الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا لعام 2023 لهذه الأسباب القوات المركزية الأمريكية: مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين من أولوياتنا في المنطقة تفجير أنبوب نقل النفط بشبوه تفاصيل مقتل المسؤول السابق “عبدالعزيز زهرة“ وابنه وزوجته بصنعاء
وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك، السبت، قيادة مصفاة عدن بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر انجاز محطة كهرباء المصفاة ووضع خطة عاجلة لاستكمالها، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً موسعاً لقيادة شركة مصافي عدن خلال زيارة تفقدية له، بينما وجه بوضع خطة زمنية عاجلة لاستكمال تشغيل المصفاة للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.
وقال "عبدالملك" إنه لن يسمح بالاختلالات التي سادت العمل في الفترة السابقة بالاستمرار، محذرا من محاسبة كل من يخل بمهامه، مشيرا إلى أن إعادة تشغيله بكامل طاقتها سوف يعود بالفائدة على العاملين فيها والمواطنين والاقتصاد بشكل عام.
وأكد أن حكومته ستقدم الدعم لتشغيل المصفاة بكامل طاقتها، بما في ذلك توفير الاحتياجات السوقية من المشتقات النفطية بالتكامل مع شركة النفط.