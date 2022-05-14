ما لا يعرفه العرب عن الليمون الأسود.. المعجزة الدوائية

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يُعرف الليمون الأسود باستخداماته منذ القدم في إعداد الكثير من الأطباق والوصفات. حيث يضفي نكهة مميزة. لكن هل يقدم الليمون الأسود فوائد للجسم؟
يمتاز الليمون الأسود بغناه بالفيتامينات والمعادن والأملاح المختلفة مثل فيتامين سي،
وفيتامين د، والكالسيوم، والبوتاسيوم. ما يجعله مصدراً غنياً للكثير من الفوائد الصحية: 1- يساعد في علاج الإصابة بالإسهال والمشاكل الهضمية المختلفة.
2- يساهم في تنظيم الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالإمساك وفتح الشهية.
3- يعمل على تعقيم الجسم وتنظيفه من السموم عن طريق محاربة البكتيريا والأوساخ بالجسم وإخراجها منه.
4- يحتوي الليمون الأسود على فيتامين سي الذي يقوي من عمل الجهاز المناعي. الليمون الأسود
5- يحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين ب، وفيتامين د، حمض الفوليك، الأحماض الأمينية، الكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، الفسفور، فيتامين سي.
6- يساعد في تعويض نقص العناصر الذي تحتاجه الحامل بعد الولادة والحمل وهي الفيتامينات والمعادن الضرورية.
7- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي التي تتمثل في الإمساك والغازات المزعجة.
8- يساعد في تطهير الطحال والمعدة والكبد وحمايتهم من الإصابة بالالتهابات.
9- يعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بمختلف المناطق بالجسم مثل الأرداف ودهون الكرش.