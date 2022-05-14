موسكو تحذر من خطوة قد تعني نهاية الاتحاد الأوروبي

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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو عن قناعة موسكو بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.
وقال غروشكو للصحفيين اليوم: "إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي".
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض، وأن "مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق".
وتابع: "إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانيا، انطلاقا من الواقع الجديد