تفجير أنبوب نقل النفط بشبوه

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أقدمت عناصر تخريبية، مساء الجمعة، على استهداف أنبوب نقل النفط الخام في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة (شرقي اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن عناصر تخريبية فجروا أنبوب نقل النفط بالقرب من منطقة "شاقة محيد" التابعة لمديرية ميفعة، ما أدى إلى اندلاع نيران ضخمة استمرت نحو أكثر من ساعة.
وهذا هو العمل التخريبي الثاني الذي يستهدف أنبوب النفط الخام في محافظة شبوة، خلال نحو أسبوعين، في مؤشر لعودة الأعمال التخريبية التي تستهدف عصب الاقتصاد الوطني.
وكانت عناصر تخريبية قد استهدفت في 26 أبريل الماضي، أنبوب الغاز الطبيعي المسال في منطقة نائية بمديرية رضوم بالمحافظة ذاتها.