تفاصيل مقتل المسؤول السابق “عبدالعزيز زهرة“ وابنه وزوجته بصنعاء

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قالت وزارة الداخلية في صنعاء الخاضعة لسيطرة سلطات الانقلاب الحوثية، الجمعة، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجل وكيل أمانة العاصمة السابق عبدالعزيز زهرة، المتهم بقتل والده وأخوه وزوجة والده.
وذكرت متحدث باسم الوزارة، في بيان، أن “شرطة العاصمة ومباحث العاصمة وبالتنسيق مع شرطة حدة، تمكنوا من ضبط المتهم عقب فراراه من ارتكابه جريمة القتل بحق أسرته في شارع إيران بالعاصمة صنعاء”.
وأوضح البيان أن “المتهم عمار عبدالعزيز علي زهره البالغ من العمر 27 عاما قام بإطلاق الرصاص من سلاح نوع آلي “جفري” على أخيه المجني عليه بشير البالغ من العمر 37 بثلاث طلقات في الرأس، ووالده المجني عليه عبدالعزيز علي زهره 56 عاما بثلاث طلقات في الرأس، وزوجة والده المجني عليها وفاء مالك البالغة من العمر 47، بعدة طلقات، أسفرت عن مقتلهم الثلاثة”.
ولفت إلى أن “المتهم قام بالفرار على متن سيارته نوع “يارس” موديل 2014 مع أداة الجريمة إلى منزل أحد أقاربه في شارع حده تاركا سيارته وسلاحه الذي ارتكب فيه الجريمة”.
وأكد البيان، أنه بعد إجراء التحريات تمكن رجال الشرطة والمباحث من متابعة المتهم والقاء القبض عليه في شارع الرقاص بعد 10 ساعات من ارتكاب الجريمة، كما تم ضبط السلاح أداة الجريمة وضبط السيارة التي استخدمها المتهم اثناء الفرار.
وأوضح ناطق الداخلية أنه من خلال جمع الاستدلالات واعترافات المتهم أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات أسرية بين المتهم وأخيه ووالده المجني عليهما.