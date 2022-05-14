حسم الأول.. ثلاثة ألقاب فردية عالمية تنتظر النجم المصري صلاح

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واجة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، سيل من الانتقادات من الشارع المصري، بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، وخسارة أمم إفريقيا في النهائي.
إعلان وخسر المنتخب المصري بقيادة صلاح نهائي أمم إفريقيا في الكاميرن أمام السنغال، ثم خرج من تصفيات كأس العالم أمام أسود التيرنجا، وكلتا المبارتين كانت الخسارة بركلات الترجيح.
وحدث تذبب ملحوظ في مستوى صلاح مع فريقه في ليفربول بعد أمم إفريقيا، والخروج منها، ولكن في نفس الوقت نجد احتفاء عالمي بالفرعون المصري رغم كل تلك الانتقادات.
حيث توج الدولي المصري منذ عدة أيام بجائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والمقدمة من رابطة النقاد الرياضين الإنجليز.
ثم تم ترشيح قائد المنتخب المصري على جائز أفضل لاعب في في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022 من قبل الشركة الراعية "EA SPORTS".
ويتبقى جولتان فقط في الدوري الإنجليزي، ومازال صلاح متصدر قائمة هدافي البريميرليج برصيد 22 هدف، ويأتي خلفه سون لاعب توتنهام برصيد 21 هدف، كما أنه أكثر لاعب في البطولة الإنجليزية صناعة للأهداف.
وهناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن صلاح قريب من تحقيق لقب أفضل لاعب في العالم، إذا فاز بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.