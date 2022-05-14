من بينهم زوجته السابقة.. عقوبات بريطانية جديدة وقوية تستهدف أقارب بوتين

السبت 14 مايو 2022 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على أقارب وأصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه على أوكرانيا، وتشمل القائمة أسماء من تعتقد لندن أنهم "الشبكة المالية" التي أخفت ثروة بوتين الشخصية لسنوات عديدة.

فقد قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان: "نكشف ونستهدف الشبكة المشبوهة التي تدعم أسلوب حياة بوتين الذي يتسم بالبذخ والتضييق على الدائرة المقربة منه".

وأضافت: "سنواصل فرض عقوبات على كل من يساعد ويحرض على عدوان بوتين حتى تتحقق السيادة لأوكرانيا".

ووفق موقع "بوليتيكو"، تضم قائمة أحدث مجموعة من العقوبات اسم 12 شخصًا مقربًا من بوتين، بما في ذلك زوجته السابقة ليودميلا أوشيريتنايا وأقاربه، بالإضافة إلى لاعبة الجمباز الأولمبية المتقاعدة ألينا كابيفا التي يُزعم أن لها علاقة شخصية وثيقة مع الرئيس الروسي.

كما ذكر الموقع أن القائمة تضم أيضًا ثلاثة من أبناء عموم بوتين من بين آخرين، إلى جانب جدة كابيفا، التي تعرف بأنها أحد أبرز المقربين من الرئيس الروسي منذ فترة طويلة.

وأكدت الحكومة البريطانية أنّ من طالتهم العقوبات دعموا بوتين في مقابل حصولهم على الثروة والمناصب الرفيعة والنفوذ في الشؤون الروسية.

وتمت معاقبة أبرز رجال الأعمال بمن فيهم ألكسندر بليخوف، وهو صديق مقرب للرئيس الروسي الذي استفادت شركته Vital Development Corporation، وفقًا للحكومة البريطانية، من رعاية كبيرة للدولة.

أما مضمون العقوبات فهو تجميد أصول جميع المذكورين بالقائمة، مما يمنعهم من استخدام أي أموال أو أصول محتفظ بها في بريطانيا، كما حظر السفر، ومنعهم من دخول المملكة المتحدة أو البقاء في بريطانيا.

يذكر أنه سبق وفرضت بريطانيا، بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين، عقوبات على مئات من الروس الأثرياء وكذلك الشركات الصناعية والمالية ذات الأهمية الإستراتيجية ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكان جونسون قد أكد خلال زيارة تضامنية مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف الشهر الفائت، أن بريطانيا ستواصل دعم أوكرانيا وستستمر بفرض عقوبات وضغوطات اقتصادية أشد على روسيا بسبب هجومها العسكري.

وقدمت بريطانيا حينها، 100 مليون جنيه إسترليني إلى أوكرانيا على شكل حزمة مساعدات عسكرية ودفاعية بهدف تغيير معادلة الحرب