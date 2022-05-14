البنتاغون يكشف عن أول اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي منذ بدء الحرب في أوكرانيا

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أجرى وزيرا الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، أول اتصال هاتفي بينهما منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات الهاتفية بين شويغو وأوستن جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي، مضيفة: "جرت مناقشة المسائل الملحة المتعلقة بالأمن الدولي منها الوضع في أوكرانيا".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن أوستن خلال المكالمة حث الجانب الروسي على وقف إطلاق النار فورا في أوكرانيا، كما شدد على "أهمية إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة" بين موسكو وواشنطن.
ولفت كيربي إلى أن هذا كان أول اتصال بين أوستن وشويغو منذ 18 فبراير الماضي