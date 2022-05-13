رونالدو يكشف عن مصيره في رسالة موجهة لمدرب مانشستر يونايتد الجديد

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ألمح النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، لاستمراره في صفوف مانشستر يونايتد، الموسم المقبل، بعد الشائعات حول رحيله عن الفريق بسبب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتحوم الشكوك حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن أخفق فريق "الشياطين الحمر" في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرجت تقارير صحفية عدة، تؤكد أن النجم البرتغالي قرر الرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" كونه الهداف التاريخي للبطولة القارية "التشامبيونز ليغ"، ولا يمكن أن يقضي الموسم المقبل من دون المشاركة في دوري الأبطال.

كما زعمت التقارير أن رونالدو غير راض عن تعيين الهولندي إريك تين هاج مدربا لمانشستر يونايتد بدءا من الموسم المقبل.

بيد أن رونالدو قال في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "أعرف أن (تين هاج) قدم عملا رائعا مع أياكس، هو مدرب يملك الخبرة وعلينا منحه الوقت".

وأضاف: "الأمور يجب أن تتغير بالطريقة التي يريدها، وإذا أبلى البلاء الحسن، فسيصبح مانشستر يونايتد ناجحا، وبالتالي أتمنى له الأفضل".

وتابع كريستيانو رونالدو: "نحن نشعر بالسعادة والإثارة لوصوله، ليس فقط كلاعبين بل وجماهير أيضا، ويجب أن نؤمن بقدرتنا على الفوز بالألقاب في الموسم المقبل".

واختتم إريك تين هاج (52 عاما) مسيرته مع أياكس أمستردام الهولندي بالتتويج بلقب الدوري الهولندي في منتصف الأسبوع، ومن المقرر أن يتولى زمام قيادة فريق مانشستر يونايتد من الألماني رالف رانجنيك المدرب المؤقت بعد المباراة الأخيرة من هذا الموسم أمام كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، أحرز 18 هدفا بقميص "الشياطين الحمر" بعد عودته إلى ملعب "أولد ترافورد" قادما من يوفنتوس الإيطالي صيف 2021.

المصدر: وكالات