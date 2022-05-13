لقاء هام بين الرئيس الأمريكي وزعيم عربي في البيت الأبيض و 5 ملفات بينها حرب اليمن على الطاولة

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي حمل معه في زيارته الثانية لواشنطن ملفات إقليمية هامّة بينها حرب اليمن.

لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك عبد الله

وجاءت زيارة العاهل الأردني إلى البيت الأبيض بالوقت الذي تعيش في المنطقة أوضاعاً حساسة، لا سيما في ملف القضية الفلسطينية التي تشهد توترات كبيرة.

وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال زيارته إلى أمريكا، ولقائه رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تناول الاجتماع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام رسمية أردنية أن الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي اتفقا على ضرورة عدم تكرار المواجهات التي شهدتها الأماكن المقدسة في القدس وشددا على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها.

ملفات عبر طاولة النقاش

وذكرت مصادر أن الملفات التي نوقشت خلال اللقاء، عدا عن القضية الفلسطينية، هي سوريا ولبنان والبرنامج النووي الإيراني وحرب اليمن والحرب في أوكرانيا لما لها أثر على أمن المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن العاهل الأردني ناقش الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يتوافق مع جائزة السلام التي منحته له إحدى الكنائس الأمريكية، وهذه الجائزة هي بوابة السلام للقدس ولفلسطين، إضافة إلى مناقشة ملف الإرهاب والتطرف وارتداده على المنطقة بأسره.

وسبق القمة بين الرئيسين لقاءات للعاهل الأردني مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونجرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية.

واستمر اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والملك الأردني نحو ساعة حلف أبواب البيت الأبيض، وخرج الزعيمان باتفاقات متوقعة على القضايا التي يحملها العاهل الأردني، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية بالأردن واحد من أبرز الشركاء في الشرق الأوسط.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها عاهل الأردن لواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.