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الفنان المصري الكبير عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان المصري الكبير الراحل سعيد صالح، أن الزعيم عادل إمام فاجأها بمكالمة لها دون مناسبة ليطمئن عليها.

 

وكتبت هند سعيد صالح عبر حسابها بـ"فيسبوك": "من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي فجأة ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللي بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك".

 

وهذه المكالمة تدحض الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول صحة الفنان الزعيم عادل إمام وتؤكد أنه بخير وصحة جيدة.

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