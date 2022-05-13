ميسي أعلى الرياضيين دخلاً في العالم.. هؤلاء خلفه

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تصدر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائمة السنوية لمجلة "فوربس" لأعلى الرياضيين دخلاً في العالم؛ حيث تقدّم على لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وبلغ دخل ميسي 130 مليون دولار، بينها 55 مليون دولار حصل عليها على سبيل المكافآت، خلال 12 شهراً انتهت مطلع مايو الجاري.
وكان "البرغوث" قد حلّ ثانياً في قائمة العام الماضي خلف الإيرلندي كونور ماكغريغور لاعب الفنون القتالية المختلطة.
واحتل جيمس، لاعب لوس أنجلس ليكرز، المركز الثاني بواقع 121 مليون دولار، ليكسر رقمه القياسي السابق للاعب في دوري السلة الأمريكي والبالغ 96.5 مليون دولار، فيما بلغ دخل رونالدو قائد البرتغال 115 مليون دولار.
وجاء نيمار، لاعب المنتخب البرازيلي وزميل ميسي، في المركز الرابع بـ95 مليون دولار، تلاه ستيفن كاري، لاعب "غولدن ستيت وريورز" بدوري السلة الأمريكي، بـ92.8 مليون دولار.
وقالت "فوربس" إن الإيرادات من عقود الرياضيين من اللعب شملت جميع أموال الجوائز والرواتب والمكافآت المكتسبة خلال 12 شهراً، أما الأرباح خارج الملاعب فهي تقدير لصفقات الرعاية ورسوم الظهور وإيرادات الترخيص.