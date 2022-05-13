محافظ شبوة يصدر قرار بتكليف مديراً عاماً لشركة النفط اليمنية باالمحافظة

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أصدر محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، القرار رقم (21) لسنة 2022م بشأن تكليف مديراً عاماً لفرع شركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة.
وجاء -القرار- فيما يلي نصه: قرار محافظ محافظة شبوة رقم (21) لسنة 2022م بشأن تكليف مديراً عاماً لفرع شركـة النفط اليمنية بمحافظة شبوة.
بعد الاطلاع على القانون (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية رقم (269) لسنة 2000م وتعديلاته. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (16) لسنـة 2021م بشأن تعيين محافظ محافظة شبوة.
قـــــــرر مــادة (1) : يُكلف الأخ أحمد محمد الشامي بن فهيـد - مديراً عاماً لفرع شركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة.
مادة (2) : يلغى أي تكليف سابق في هذا المنصب.
مـادة(3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بديوان عام محافظة شبوة.
تاريخ 2022/05/12م.