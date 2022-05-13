محافظ شبوة يصدر قرار بتكليف مديراً عاماً لشركة النفط اليمنية باالمحافظة ”روسيا“ تدعو لاحترام الهدنة وتؤكد ان: ”فتح الطرق وخاصة في تعز يمثل أولوية إنسانية“ شابة تقود السيارة بالسعودية قبل 66 عاماً.. تعرف عليها حريق يلتهم مخيماً للنازحين في ”الخوخة“ محرقة حوثية جديدة بحق الأفارقة.. مقتل عشرات المهاجرين بنيران الحوثيين بصعدة حزب الإصلاح ينعي واحدا من أهم رجالات اليمن الفاعلين والمؤثرين على مستوى أمانة العاصمة واليمن معلومات تهز المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك يعلق صفقة شراء عملاق التواصل بسبب الحسابات الوهمية الحكومة اليمنية تفتتح مكتبا جديدا للخطوط الجوية اليمنية في السعودية وكالة روسية تكشف عن طريقة جديدة لازاله الصداع دون أدوية علماء الصين يكشفون عن نتائج مذهلة لمركبة صينية أجرت بحوثا على كوكب المريخ
أكدت روسيا الاتحادية، على أهمية فتح الطرق لتسهيل حركة المدنيين في اليمن وخاصة في تعز باعتبار ذلك أولوية انسانية، مشددة على أهمية تنفيذ بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكدت السفارة في بيان لها، نشرته في "تويتر"، على دعم الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، مشددة على أهمية التزام جميع الاطراف بكل بنودها، وذلك من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل مناطق البلد.
وقال البيان: إن "فتح الطرق لتسهيل حركة المدنيين بما في ذلك في محافظة تعز يمثل أولوية انسانية".
ودعا البيان إلى "احترام الهدنة" كخطوة ضرورية وفرصة فريدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة وتحقيق السلام في اليمن في نهاية المطاف.
ومطلع إبريل الفائت 2022، أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق لهدنة لمدة شهرين، قابلة للتمديد، بين الحكومة الشرعية وميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، ومن ضمن بنودها تسيير رحلتين تجاريتين عبر مطار صنعاء الدولي كل أسبوع.
كما تتضمن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح طرق تعز المحاصرة وبقية المحافظات.