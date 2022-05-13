حريق يلتهم مخيماً للنازحين في ”الخوخة“

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شب حريقٌ واسعٌ، في مخيم بمديرية "الخوخة" جنوبي الحديدة، يقطنه نازحون مهجّرون من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وإصابة واحدة بين نزلاء المخيم.

وأفادت مصادر محلية أن حريقاً واسعاً اندلع في مخيم "عطاء المرأة" وتسبب في تضرر 43 مسكناً من مساكن النازحين، وتلف كميات من المواد الغذائية الخاصة بالنازحين.

وقالت إن أحد النازحين ويدعى عبدالكريم يحيى محمد المندعي، أصيب بحروق وتم إسعافه إلى عيادة تابعة لمركز الملك سلمان لتلقي العلاج.

وتكتظ مخيمات عدة في مديرية الخوخة بالآلاف من الأسر النازحة والمهجّرة التي لجأت إلى المناطق الآمنة في الساحل الغربي هرباً من إجرام الميليشيات الحوثية.