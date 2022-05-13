محافظ شبوة يصدر قرار بتكليف مديراً عاماً لشركة النفط اليمنية باالمحافظة ”روسيا“ تدعو لاحترام الهدنة وتؤكد ان: ”فتح الطرق وخاصة في تعز يمثل أولوية إنسانية“ شابة تقود السيارة بالسعودية قبل 66 عاماً.. تعرف عليها حريق يلتهم مخيماً للنازحين في ”الخوخة“ محرقة حوثية جديدة بحق الأفارقة.. مقتل عشرات المهاجرين بنيران الحوثيين بصعدة حزب الإصلاح ينعي واحدا من أهم رجالات اليمن الفاعلين والمؤثرين على مستوى أمانة العاصمة واليمن معلومات تهز المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك يعلق صفقة شراء عملاق التواصل بسبب الحسابات الوهمية الحكومة اليمنية تفتتح مكتبا جديدا للخطوط الجوية اليمنية في السعودية وكالة روسية تكشف عن طريقة جديدة لازاله الصداع دون أدوية علماء الصين يكشفون عن نتائج مذهلة لمركبة صينية أجرت بحوثا على كوكب المريخ
شب حريقٌ واسعٌ، في مخيم بمديرية "الخوخة" جنوبي الحديدة، يقطنه نازحون مهجّرون من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وإصابة واحدة بين نزلاء المخيم.
وأفادت مصادر محلية أن حريقاً واسعاً اندلع في مخيم "عطاء المرأة" وتسبب في تضرر 43 مسكناً من مساكن النازحين، وتلف كميات من المواد الغذائية الخاصة بالنازحين.
وقالت إن أحد النازحين ويدعى عبدالكريم يحيى محمد المندعي، أصيب بحروق وتم إسعافه إلى عيادة تابعة لمركز الملك سلمان لتلقي العلاج.
وتكتظ مخيمات عدة في مديرية الخوخة بالآلاف من الأسر النازحة والمهجّرة التي لجأت إلى المناطق الآمنة في الساحل الغربي هرباً من إجرام الميليشيات الحوثية.