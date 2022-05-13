محرقة حوثية جديدة بحق الأفارقة.. مقتل عشرات المهاجرين بنيران الحوثيين بصعدة

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي، الجمعة، مقتل عشرات المهاجرين باشتباكات شنها الحوثيون بمحافظة صعدة اليمنية، المحاذية للحدود السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف العربي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح التحالف، أن "عشرات المهاجرين (الأفارقة) قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون في منطقة الرقو الحدودية (شمال)".

وأضاف أن "‏‎العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين".

وأردف: "قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة (دون تحديد جنسياتهم) بمركز احتجاز بصنعاء" في مارس /آذار 2021.

ودعا التحالف، الأمم المتحدة والمنظمات إلى "تحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية تجاه المهاجرين".

ولفت أن "ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة".