محرقة حوثية جديدة بحق الأفارقة.. مقتل عشرات المهاجرين بنيران الحوثيين بصعدة حزب الإصلاح ينعي واحدا من أهم رجالات اليمن الفاعلين والمؤثرين على مستوى أمانة العاصمة واليمن معلومات تهز المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك يعلق صفقة شراء عملاق التواصل بسبب الحسابات الوهمية الحكومة اليمنية تفتتح مكتبا جديدا للخطوط الجوية اليمنية في السعودية وكالة روسية تكشف عن طريقة جديدة لازاله الصداع دون أدوية علماء الصين يكشفون عن نتائج مذهلة لمركبة صينية أجرت بحوثا على كوكب المريخ السعودية تعلن توضيحاً هاما بخصوص تأشيرات الدخول والخروج معلومات قد لا تعرفها عن خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الراحل من هو رئيس دولة الإمارات القادم وكيف سيتم اختياره؟ أبرز المحطات في مسيرة رئيس دولة الإمارات الراحل وهذا ما قاله محمد بن زايد
أعلن التحالف العربي،الجمعة، مقتل عشرات المهاجرين باشتباكات شنها الحوثيون بمحافظة صعدة اليمنية، المحاذية للحدود السعودية.
جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف العربي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأوضح التحالف، أن "عشرات المهاجرين (الأفارقة) قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون في منطقة الرقو الحدودية (شمال)".
وأضاف أن "العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين".
وأردف: "قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة (دون تحديد جنسياتهم) بمركز احتجاز بصنعاء" في مارس /آذار 2021.
ودعا التحالف، الأمم المتحدة والمنظمات إلى "تحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية تجاه المهاجرين".
ولفت أن "ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة".