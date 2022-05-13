الحكومة اليمنية تفتتح مكتبا جديدا للخطوط الجوية اليمنية في السعودية

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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افتتح وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ومعه رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني، اليوم، مكتب شركة الخطوط الجوية اليمنية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعقب الإفتتاح، أكد الوزير البكري إهتمام القيادة السياسية ودعمها لقطاع الطيران وحرصها الدائم على تطويرها للإرتقاء بخدماتها المقدمة للمسافرين .

بدوره أشار الكابتن العلواني إلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح جميع الأعمال الخاصة بالشركة في كافة المجالات والارتقاء بتقديم خدمة متكاملة للمسافرين.

حضر الإفتتاح، وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، مختار الرباش، ورئيس الإتحاد السياحي باسل حزام، ومدير مكتب اليمنية في جدة إحساس خليل.