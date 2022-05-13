وكالة روسية تكشف عن طريقة جديدة لازاله الصداع دون أدوية

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 454

نقلت وكالة «نوفوستي» عن الدكتور إيغور أورلوف، أخصائي طب الأعصاب، أنه يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية بمساعدة زيت الكافور.

ويشير الأخصائي إلى أن الشعور بالصداع هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب وتناول الأدوية، لكن أقراص الأدوية ليست الوحيدة التي تساعد على التخلص من الصداع.

ذلك بسبب وجود طريقة تساعد على التخلص من آلام الرأس من دون أدوية، تنقيط قطرات من زيت الكافور، وبعد ذلك وضع قطنة في الأذن.