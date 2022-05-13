الحكومة اليمنية تفتتح مكتبا جديدا للخطوط الجوية اليمنية في السعودية وكالة روسية تكشف عن طريقة جديدة لازاله الصداع دون أدوية علماء الصين يكشفون عن نتائج مذهلة لمركبة صينية أجرت بحوثا على كوكب المريخ السعودية تعلن توضيحاً هاما بخصوص تأشيرات الدخول والخروج معلومات قد لا تعرفها عن خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الراحل من هو رئيس دولة الإمارات القادم وكيف سيتم اختياره؟ أبرز المحطات في مسيرة رئيس دولة الإمارات الراحل وهذا ما قاله محمد بن زايد حقيقة موافقة الحكومة الشرعية على اعتماد جوازات السفر «الحوثية» ومصدر مسئول يوضح الآلية الجديدة للمسافرين عبر «مطار صنعاء» الإمارات تعلن وفاة رئيس الدولة والحداد لمدة 40 يوما الحوثي يصعد من خروقاته للهدنة ويستهدف مواقع الجيش بالصواريخ الباليستية
نقلت وكالة «نوفوستي» عن الدكتور إيغور أورلوف، أخصائي طب الأعصاب، أنه يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية بمساعدة زيت الكافور.
ويشير الأخصائي إلى أن الشعور بالصداع هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب وتناول الأدوية، لكن أقراص الأدوية ليست الوحيدة التي تساعد على التخلص من الصداع.
ذلك بسبب وجود طريقة تساعد على التخلص من آلام الرأس من دون أدوية، تنقيط قطرات من زيت الكافور، وبعد ذلك وضع قطنة في الأذن.