علماء الصين يكشفون عن نتائج مذهلة لمركبة صينية أجرت بحوثا على كوكب المريخ السعودية تعلن توضيحاً هاما بخصوص تأشيرات الدخول والخروج معلومات قد لا تعرفها عن خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الراحل من هو رئيس دولة الإمارات القادم وكيف سيتم اختياره؟ أبرز المحطات في مسيرة رئيس دولة الإمارات الراحل وهذا ما قاله محمد بن زايد حقيقة موافقة الحكومة الشرعية على اعتماد جوازات السفر «الحوثية» ومصدر مسئول يوضح الآلية الجديدة للمسافرين عبر «مطار صنعاء» الإمارات تعلن وفاة رئيس الدولة والحداد لمدة 40 يوما الحوثي يصعد من خروقاته للهدنة ويستهدف مواقع الجيش بالصواريخ الباليستية «الاتحاد الآسيوي» يمنح الاتحادات تحديد الأندية المشاركة ببطولاته آخر تطورات الاتفاق النووي.. أمريكا تحسم موقفها بشأن الحرس الثوري
أعلنت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي في حال كان المستفيد خارج السعودية.
وجاء توضيح "الجوازات" رداً على استفسار بشأن إمكانية تغيير تأشيرة الخروج والعودة لمكفول يعمل بمهنة سائق خاص إلى خروج نهائي وأفادت «الجوازات» بأنه يشترط سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وهوية مقيم للدخول إلى السعودية،
وفي حال انتهاء التأشيرة يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.
وأكدت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج السعودية إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل. وكشفت «الجوازات» أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوما)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار،
وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو «عودة قبل»، فتحسب من تاريخ الإصدار.