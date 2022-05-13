السعودية تعلن توضيحاً هاما بخصوص تأشيرات الدخول والخروج

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي في حال كان المستفيد خارج السعودية.

وجاء توضيح "الجوازات" رداً على استفسار بشأن إمكانية تغيير تأشيرة الخروج والعودة لمكفول يعمل بمهنة سائق خاص إلى خروج نهائي وأفادت «الجوازات» بأنه يشترط سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وهوية مقيم للدخول إلى السعودية،

وفي حال انتهاء التأشيرة يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

وأكدت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج السعودية إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل. وكشفت «الجوازات» أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوما)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار،

وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو «عودة قبل»، فتحسب من تاريخ الإصدار.