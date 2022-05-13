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من هو رئيس دولة الإمارات القادم وكيف سيتم اختياره؟

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،اليوم الجمعة، عن عمر 73 عامًا.

وكان الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في 2004. 

ومنذ أن أصبح رئيسا أشرف على عملية إعادة هيكلة كبرى لكل من حكومة الإمارات وحكومة أبو ظبي.

وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وبموجب الدستور، سيشغل نائب الرئيس رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، منصب الرئيس حتى يجتمع المجلس الاتحادي الذي يضم حكام الإمارات السبع في غضون 30 يومًا لانتخاب رئيس جديد.

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