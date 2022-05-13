من هو رئيس دولة الإمارات القادم وكيف سيتم اختياره؟ أبرز المحطات في مسيرة رئيس دولة الإمارات الراحل وهذا ما قاله محمد بن زايد حقيقة موافقة الحكومة الشرعية على اعتماد جوازات السفر «الحوثية» ومصدر مسئول يوضح الآلية الجديدة للمسافرين عبر «مطار صنعاء» الإمارات تعلن وفاة رئيس الدولة والحداد لمدة 40 يوما الحوثي يصعد من خروقاته للهدنة ويستهدف مواقع الجيش بالصواريخ الباليستية «الاتحاد الآسيوي» يمنح الاتحادات تحديد الأندية المشاركة ببطولاته آخر تطورات الاتفاق النووي.. أمريكا تحسم موقفها بشأن الحرس الثوري نائب رئيس مجلس القيادة اللواء البحسني يكشف عن المهمة الأساسية للقيادة السياسية الجديدة هل بات الناتو على أبواب روسيا؟.. مفاجآت جديدة وهلسنكي توجه رسالة لموسكو أمير قطر يطير إلى طهران ويلتقي الرئيس الإيراني.. ملفات 4 دول عربية على الطاولة من بينها اليمن
توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، وأعلنت البلاد الحداد وتنكيس الأعلام أربعين يوما.
كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".
ونعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، أخاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات.
وكتب على حسابه في تويتر قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".
فيما يلي أبرز المحطات في مسيرته:
عين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وليا لعهد أبوظبي، عام 1969.
ثم رأس أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي، في 1971.
أما في عام 1974 فأصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي.
وبعد سنتين أي في 1976 أضحى نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.
ثم أصبح في نوفمبر 2004 رئيسا لدولة الإمارات.
تميز عهده بازدهار اقتصادي في البلاد، فضلاً عن نمو تجاري وسياحي.
وأطلق اسمه على برج خليفة أطول برج في العالم في إمارة دبي بدولة الإمارات، في رسالة تقدير لعطاءاته وإنجازاته في الإمارات.