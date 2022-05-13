أبرز المحطات في مسيرة رئيس دولة الإمارات الراحل وهذا ما قاله محمد بن زايد

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، وأعلنت البلاد الحداد وتنكيس الأعلام أربعين يوما.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".

ونعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، أخاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات.

وكتب على حسابه في تويتر قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".

فيما يلي أبرز المحطات في مسيرته:

عين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وليا لعهد أبوظبي، عام 1969.

ثم رأس أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي، في 1971.

أما في عام 1974 فأصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

وبعد سنتين أي في 1976 أضحى نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.

ثم أصبح في نوفمبر 2004 رئيسا لدولة الإمارات.

تميز عهده بازدهار اقتصادي في البلاد، فضلاً عن نمو تجاري وسياحي.

وأطلق اسمه على برج خليفة أطول برج في العالم في إمارة دبي بدولة الإمارات، في رسالة تقدير لعطاءاته وإنجازاته في الإمارات.