الإمارات تعلن وفاة رئيس الدولة والحداد لمدة 40 يوما

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت ‏وكالة أنباء الإمارات اليوم الجمعة وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ ‎خليفة بن زايد.

وأعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم.

كذلك أفادت الوزارة بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

وكتبت عبر حسابها في "تويتر"، "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".

يذكر أنه في ظل رئاسته، شهدت الإمارات تقدماً اقتصادياً كبيراً، مصحوباً بانخراط إيجابي في العديد من الملفات الإقليمية.

وعقب إعلان وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، توالت التعازي للإمارات وقادتها وشعبها من دول العالم، فقد نعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الراحل ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون.

وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف "فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا".

كما نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى، رئيس دولة الإمارات، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

وأضاف "كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال".

من جهته، نعى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

ونعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الراحل، قائلا "فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا"، مؤكدا أن الشيخ خليفة بن زايد كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كذلك، نعى رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.