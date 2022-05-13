الحوثي يصعد من خروقاته للهدنة ويستهدف مواقع الجيش بالصواريخ الباليستية

الجمعة 13 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اتهمت قوات الجيش الوطني اليوم ، الخميس، جماعة الحوثي الارهابية بمواصلة خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظات مارب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش، رصدت 101 خرقاً للهدنة يوم الأربعاء (12 مايو) في مختلف الجبهات، منها 32 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و25 خرقاً غرب حجة، و24 في محور تعز، و11 خرقاً شمال وغرب وجنوب مارب، و4 خروقات في الضالع، وخرقان في أبين، وخرقان في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة، وخرقاً واحداً في الجوف.

وأضاف أن قوات الجيش تصدّت لهجوم شنّته مليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة المخدرة واستمرّت المواجهات لأكثر من ساعة بمختلف أنواع الأسلحة.

وأفاد بأن جماعة الحوثي، استهداف موقعين للجيش في مأرب والجوف، بصاروخين باليستيين.

وأكد إصابة 4 من قوات الجيش، برصاص قناصة حوثية في تعز والحديدة.