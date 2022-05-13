«الاتحاد الآسيوي» يمنح الاتحادات تحديد الأندية المشاركة ببطولاته

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أبلغ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الاتحادات الوطنية التي تشارك أنديتها ببطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بقواعد آلية المشاركة في البطولتين لموسم 2023 - 2024.
ويأتي هذا الإجراء بعد مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي على توصية لجنة المسابقات والتي تضمنت تعديل الرزنامة الخاصة بالبطولات لتصبح بالصيغة الموسمية وليس السنوية، حيث تبدأ في الخريف وتنتهي في الربيع.
وأكد نضال بحران، المتحدث الرسمي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم التأكيد على أن صلاحية اختيار الأندية المشاركة هي من صلاحيات الاتحادات الوطنية على اعتبار مرور موسمين كرويين قبل انطلاق النسخة القادمة موسم 2023 .
وأوضح بحران: الاتحاد الآسيوي يحرص على تأكيد المشاركة الفاعلة للاتحادات الوطنية في مثل تلك القرارات ويجب الإشارة إلى حصول الأندية المؤهلة بحسب المقاعد المحددة يستوجب الحصول على الرخصة الآسيوية.