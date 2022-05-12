أمير قطر يطير إلى طهران ويلتقي الرئيس الإيراني.. ملفات 4 دول عربية على الطاولة من بينها اليمن

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 688

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال أمير دولة قطر بعد لقائه الرئيس الإيراني في طهران: “بحثنا أهمية حل النزاعات في المنطقة بالحوار وبشكل سلمي”، مضيفاً “كما بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق”.

وتابع: “ندفع جميع الأطراف إلى الأمام من أجل التوصل لاتفاق عادل للجميع في مفاوضات فيينا النووية”.

وأوضح أن هناك اتفاق على أهمية اعتماد الحوار في حل الخلافات في المنطقة.

إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بان زيارة أمير ⁧قطر⁩ لطهران منعطف لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأردف القول: “بحثت مع أمير دولة قطر القضايا الإقليمية ونؤكد أن التحديات التي تواجه المنطقة يمكن حلها بعيداً عن التدخل الغربي”.