الرئيس العليمي يتحدث عن تمديد الهدنة الأممية ويؤكد: المليشيات معنية بإثبات حسن النوايا

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قالت وكالة الانباء الحكومية ان الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي تلقى مكالمة هاتفية من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، الذي اكد التزام بلاده بالعمل على تمديد الهدنة الانسانية واستغلال الزخم لاستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في السلام.
وطالب الرئيس العليمي المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق الهدنة بكافة بنودها، بما في ذلك فتح معابر تعز، والاستجابة للشروط القانونية لإستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي.
وقال ان جماعة الحوثي الارهابية التي استمرت بشن هجماتها ضد الأعيان المدنية في الداخل اليمني، و عبر الحدود، معنية "بإثبات حسن النوايا إزاء مبادرات السلام"
كما طالب المجتمع الدولي بمزيد الدعم الاقتصادي والتنموي وعلى وجه الخصوص المملكة المتحدة حاملة القلم في مجلس الأمن الدولي.