صحفيون يرفعون صور شيرين أبو عاقلة ويذكرون بجرائم مليشيا الحوثي بحق الصحفيين- صور إسرائيل تريد الرصاصة.. جديد جريمة اغتيال الصحافية #شيرين_ابو_عاقلة وجثمانها يتعرض لمضايقات الإحتلال موافقة خليجية بالاجماع على انضمام اليمن الى احدى الجمعيات التابعة للتعاون الخليجي شركة سعودية تطيح بـ آبل وتصبح الأغلى في العالم السماح لمواطني دولة عربية بالسفر الى بريطانيا دون الحصول على تأشيرة ولكن بشرط واحد محافظة يمنية تعلن خلوها من الأطفال المجندين بعد شهر من تشكيله.. مجلس الرئاسة يتحرك على 3 مسارات لإنهاء الأزمة رغم تحذيرات روسيا.. فنلندا تحسم موقفها من الانضمام إلى الناتو واشنطن: عملية نقل النفط من خزان صافر قد تبدأ مطلع الشهر القادم رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي تمنّع مليشيا الحوثي تنفيذ ما يخصها من اتفاق الهدنة الأممية
نظم عدد من الصحفيين والاعلاميين،اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في مدينة مارب(شمال شرق اليمن) نددت بجريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر المشاركون في الوقفة بجرائم قتل مليشيا الحوثي للصحفيين اليمنيين.
كما رفعوا صور صحفيين معتقلين في سجون الميليشيات الحوثية يواجهون أحكام بالإعدام.
وطالبوا ايضا بملاحقة قتلة شيرين ابو عاقلة والصحفية اليمنية رشا الحرازي التي قضت مع طفلها في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة عدن في نوفمبر العام الماضي.
وفي محافظة الضالع(جنوب) نظم عدد من الناشطين وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة.