صحفيون يرفعون صور شيرين أبو عاقلة ويذكرون بجرائم مليشيا الحوثي بحق الصحفيين- صور

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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نظم عدد من الصحفيين والاعلاميين،اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في مدينة مارب(شمال شرق اليمن) نددت بجريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر المشاركون في الوقفة بجرائم قتل مليشيا الحوثي للصحفيين اليمنيين.

كما رفعوا صور صحفيين معتقلين في سجون الميليشيات الحوثية يواجهون أحكام بالإعدام.

وطالبوا ايضا بملاحقة قتلة شيرين ابو عاقلة والصحفية اليمنية رشا الحرازي التي قضت مع طفلها في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة عدن في نوفمبر العام الماضي.

وفي محافظة الضالع(جنوب) نظم عدد من الناشطين وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة.