موافقة خليجية بالاجماع على انضمام اليمن الى احدى الجمعيات التابعة للتعاون الخليجي

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قال رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب عبدالله الطريجي، إنه سيتم التواصل مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإسراع في البت بانضمام اليمن إلى الجمعيات الكشفية الخليجية.
واشار إلى أن لذلك بعد كبير في دعم الشباب في الكشافة اليمنية.
ولفت الطريجي، إلى أن من أبرز ما تم في اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية هو الموافقة بالإجماع على طلب انضمام الجمهورية اليمنية إلى دول مجلس التعاون، موضحاً أن الطلب سيرفع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حتى ينظر في اجتماع الوزراء المرتبط بالشباب والرياضة لاتخاذ القرار المناسب.
جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية لمناقشة المواضيع المتعلقة بالحركة الكشفية الخليجية والعربية.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية إبراهيم النعيمي، أن طلب اليمن الانضمام إلى الجمعيات الكشفية الخليجية قيد الدراسة، ويحتاج إلى المرور بخطوات لدى الأمانة العامة للاتحاد الكشفي، مؤكداً أن الجمعيات الكشفية الخليجية مقتنعة بالموافقة على طلب الانضمام، معتبرا أن تواجد اليمن مكسب للاتحاد الكشفي.