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شركة سعودية تطيح بـ آبل وتصبح الأغلى في العالم

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أطاحت شركة أرامكو النفطية السعودية بعملاقة التكنولوجيا الأميركية “آبل”، الأربعاء، وأصبحت أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعدما أدّى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى صعود قيمة أسهم الشركات النفطية في حين تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

وبلغت القيمة السوقية للشركة الوطنية السعودية للبترول والغاز الطبيعي، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، 2.42 تريليون دولار، وذلك بناءً على السعر الذي أغلق عليه سهمها في نهاية جلسة التداول الأربعاء.

أما شركة آبل التي ما انفكّ سعر سهمها ينخفض خلال الشهر المنصرم فتراجعت قيمتها السوقية إلى 2.37 تريليون دولار في نهاية جلسة التداولات الأربعاء.

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