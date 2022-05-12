السماح لمواطني دولة عربية بالسفر الى بريطانيا دون الحصول على تأشيرة ولكن بشرط واحد

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت سفارة السعودية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إجراءات حصول السعوديين على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة ابتداءً من تاريخ مطلع يونيو 2022.

وبحسب تغريدة للسفارة في موقع التواصل "تويتر"، فإن بريطانيا تتيح للسعوديين استخراج إعفاء إلكتروني من تأشيرة الزيارة خلال 24 ساعة.

وذكرت السفارة أنه يتم الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لحامله السفر إلى المملكة المتحدة دون الحصول على تأشيرة بريطانية بشرط طلب الإعفاء عبر الإنترنت لكل زيارة.

وأوضحت أن إجراءات التقديم على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتضمن تقديم طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني، وتسديد رسوم طلب الإعفاء وتصل إلى 30 جنيها إسترلينيا، وتلقي صاحب الطلب موافقة إعفاء من التأشيرة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة.

وتضمن الإجراءات طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر، وتقديمه للسلطات البريطانية عند الوصول، وفي حال الحاجة لتعديل الطلب أو المساعدة بالإمكان التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية البريطانية.