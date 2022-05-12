محافظة يمنية تعلن خلوها من الأطفال المجندين

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد محافظة تعز نبيل شمسان، يوم الأربعاء، خلو المحافظة من الأطفال المجندين، مشيراً الى أن السلطة المحلية ملتزمة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامته اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال، تزامناً مع تنفذ نزول ميداني للمحافظات والمناطق والمحاور العسكرية والامنية للتحقيق من مستوى تنفيذ التعليمات العسكرية لمنع تجنيد الأطفال.

وقال شمسان إن "محافظة تعز لديها مخزون بشري كبير، وتهتم السلطة المحلية بتشجيعهم للالتحاق بالتعليم والالتزام بالدستور والقانون في منع تجنيد أو عمالة الاطفال دون سن الثامنة عشرة".

في السياق قال مساعد رئيس اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال باسم الحكيمي، إنه "تم النزول الميداني للجنة الفنية الى المعسكرات والجهات الامنية والسجون في المحافظة للتأكد من وجود اطفال مجندين دون سن الثامنة عشرة"

وأكد أنه "لا يوجد اطفال مجندين في المحافظة وذلك من خلال النزول الميداني والرجوع الى الكشوفات لدى تلك الجهات".

وأشار الحكيمي، الى أنه من خلال الاطلاع على الكشوفات اتضح أن هناك مجموعة أطفال أسري من الحوثيين وتم تسليهم لأقاربهم بموجب صفقة تبادل تمت بين الحوثيين وقيادة محور تعز".

ولفت الى "وجود طفل اسير حوثي في السجن التابع لقيادة المحور سبق وأن تم إطلاق سراحه أكثر من مرة وكان يعود للعمل مع الحوثيين وسيتم تسليم الطفل الى جهة تضمن عدم استخدامه مرة اخرى من قبل الحوثيين".